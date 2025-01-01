edición general
Esta es la incidencia de Renfe que acredita que Vito Quiles viajó sin billete

Esta es la incidencia de Renfe que acredita que Vito Quiles viajó sin billete  

La incidencia registrada por Renfe dice: "Tras pedirle el billete enseña uno válido hasta Albacete. Pide tiempo para verificar o encontrar el otro y transcurrido un tiempo no lo tiene"

9 comentarios
reivaj01 #1 reivaj01
Y digo yo, además de pagar el billete, ¿No deberían haberle puesto una multa?
mecha #6 mecha
#1 si no puedes comprar el billete (web caída o no hay venta de billetes en la estación) puedes montar en el tren y pagar ahí mismo. Sin multa. Eso encajaría con la excusa que da el tipo este, o quizás le han pasado la mano por no montar más escándalo en el viaje.

A saber, no me fio ni del medio este ni del otro personaje. Y, además, me importa poco si se ha colado en el tren o no.
victorjba #9 victorjba
#1 O haberle dejado en mitad del campo y que le den por el culo, por listo.
Top_Banana #2 Top_Banana
Ya mismo viene @pedrario a desmentir a Renfe si hace falta.
Deviance #4 Deviance
Esta bazofia de ser creo que lo que necesita es un billete pal otro barrio ......
xD :roll: :troll:
makinavaja #3 makinavaja
Patético no, lo siguiente....
#5 poxemita
Otra incidencia de RENFE......
#7 Strandedandbored
Ese tren llevaba mucho retraso (dentro)
Quel #8 Quel
No sé yo si las insinuaciones de asesinato son compatibles con las normas de esta web.
