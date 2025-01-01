·
27
meneos
159
clics
Esta es la incidencia de Renfe que acredita que Vito Quiles viajó sin billete
La incidencia registrada por Renfe dice: "Tras pedirle el billete enseña uno válido hasta Albacete. Pide tiempo para verificar o encontrar el otro y transcurrido un tiempo no lo tiene"
|
etiquetas
:
incidencia
,
renfe
,
vito quiles
22
5
2
K
397
actualidad
9 comentarios
relacionadas
#1
reivaj01
Y digo yo, además de pagar el billete, ¿No deberían haberle puesto una multa?
3
K
55
#6
mecha
#1
si no puedes comprar el billete (web caída o no hay venta de billetes en la estación) puedes montar en el tren y pagar ahí mismo. Sin multa. Eso encajaría con la excusa que da el tipo este, o quizás le han pasado la mano por no montar más escándalo en el viaje.
A saber, no me fio ni del medio este ni del otro personaje. Y, además, me importa poco si se ha colado en el tren o no.
1
K
19
#9
victorjba
#1
O haberle dejado en mitad del campo y que le den por el culo, por listo.
0
K
14
#2
Top_Banana
Ya mismo viene
@pedrario
a desmentir a Renfe si hace falta.
1
K
35
#4
Deviance
Esta bazofia de ser creo que lo que necesita es un billete pal otro barrio ......
3
K
14
#3
makinavaja
Patético no, lo siguiente....
0
K
13
#5
poxemita
Otra incidencia de RENFE......
0
K
10
#7
Strandedandbored
Ese tren llevaba mucho retraso (dentro)
0
K
10
#8
Quel
No sé yo si las insinuaciones de asesinato son compatibles con las normas de esta web.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
A saber, no me fio ni del medio este ni del otro personaje. Y, además, me importa poco si se ha colado en el tren o no.