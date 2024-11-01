Científicos descubren por qué las casas antiguas dan yuyu [ENG]

Hay algo en el aire que te da repeluco aunque no hayas escuchado o visto nada... pero ahora los investigadores de la Universidad de MacEwan creen saber por qué. En un estudio publicado esta semana en Frontiers in Behavioral Neuroscience han explicado cómo en el silencio de las casas abandonadas lo que uno siente es la frecuencia que emiten los antiguos sistemas de ventilación y de tuberías de agua que se mueven en el rango de los infrasonidos < 20Hz. Para ello además investigaron con una serie de personas. Esos sonidos serían "los fantasmas".