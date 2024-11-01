Su esposo pidió ayuda al 911 para llevarla al hospital, pero en lugar de ayudarla el ICE la deportó a México

Por un episodio de esquizofrenia, su esposo llamó al 911 para trasladarla al hospital psiquiátrico. La policía llegó al hogar, pero en vez de ayudarlos levantó cargos de agresión contra la mujer, la arrestó y la llevó a la cárcel. A pesar de que su familia explicó que la mujer sufría problemas de salud mental, la policía argumentaba que la había arrestado debido a que había golpeado a su marido. El marido insistió en que no iba a presentar cargos y fueron retirados pero nunca fue liberada, ya que había sido transferida a custodia del ICE.