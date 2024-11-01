La esperpéntica concentración que cantó el 'cumpleaños feliz' al juez Peinado: "Imagínate que te tocan en un Blablacar..."

Gritos y cánticos de "Sánchez, hijo de puta", "satanista", "masón" o "psicópata". Frases grotescas ininteligibles y caras desencajadas, entre banderas y sombreros con los colores de España y una foto de Begoña Gómez silueteada a tamaño real. Y, en medio de todo eso, un "cumpleaños feliz" al juez Peinado
"Todo lo que no me gusta es delito de odio o nazi"... Eso es lo que haces tú.
Yo solo llamo nazi al nazi de mierda o al fascista de mierda, llamo racista al racista asqueroso y machista al machista acomplejado.
La puta escoria que va abofeteando cómicos, apalizando homosexuales o acosando y persiguiendo a gente por su color o procedencia son puta escoria nazi! Es fácil. Eso no es pensar diferente, es ser… » ver todo el comentario
No me parece ni medio normal que expongan de esa manera a una señora con problemas.
Me comparas a esta banda de frikis con gente empática a la que le duele un genocidio?
Y que quieres que te diga! Si desaparecieran todos los apólogos de las armas como Charlie kirk, habría muchas menos muertes, como demuestra Japón. Así que es como lo de los escudos humanos que defienden los subnormales! Un mal menor!!
Daños colaterales!