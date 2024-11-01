La esperpéntica concentración que cantó el 'cumpleaños feliz' al juez Peinado: "Imagínate que te tocan en un Blablacar..."

Gritos y cánticos de "Sánchez, hijo de puta", "satanista", "masón" o "psicópata". Frases grotescas ininteligibles y caras desencajadas, entre banderas y sombreros con los colores de España y una foto de Begoña Gómez silueteada a tamaño real. Y, en medio de todo eso, un "cumpleaños feliz" al juez Peinado