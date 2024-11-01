edición general
La esperpéntica concentración que cantó el 'cumpleaños feliz' al juez Peinado: "Imagínate que te tocan en un Blablacar..."

La esperpéntica concentración que cantó el 'cumpleaños feliz' al juez Peinado: "Imagínate que te tocan en un Blablacar..."

Gritos y cánticos de "Sánchez, hijo de puta", "satanista", "masón" o "psicópata". Frases grotescas ininteligibles y caras desencajadas, entre banderas y sombreros con los colores de España y una foto de Begoña Gómez silueteada a tamaño real. Y, en medio de todo eso, un "cumpleaños feliz" al juez Peinado

ElPerroDeLosCinco #5 ElPerroDeLosCinco
#4 No. No es lo mismo cantar "cumpleaños feliz" a un juez sospechoso de prevaricar a favor de tus intereses, que gritar por el final de un genocidio, aunque no sepas donde está. Ni siquiera es una cuestión de ideología, sino de sentido común y empatía.
#11 vGeeSiz
#5 #9 No me refiero a eso, me refiero a que hay gente que suelta consignas sin más, elegí el ejemplo de Palestina, por ser actual pero podría ser también una consigna como el famoso ACAB, el capitalismo es el mal o todo lo que no me gusta es delito de odio o nazi, por ejemplo
#13 Toponotomalasuerte
#11 te das cuenta que estás haciendo lo que criticas en tu comentario? Jijijiji
"Todo lo que no me gusta es delito de odio o nazi"... Eso es lo que haces tú.
Yo solo llamo nazi al nazi de mierda o al fascista de mierda, llamo racista al racista asqueroso y machista al machista acomplejado.

La puta escoria que va abofeteando cómicos, apalizando homosexuales o acosando y persiguiendo a gente por su color o procedencia son puta escoria nazi! Es fácil. Eso no es pensar diferente, es ser…   » ver todo el comentario
#1 laruladelnorte
Clásica reunión de fachas mostrando su rancio abolengo.
calde #10 calde
Mientras sea con micrófonos en vez de fusiles, tampoco debería preocuparnos en exceso...
#14 Toponotomalasuerte
#12 veo que no entendiste el comentario. Dale una vuelta pero de verdad. Por qué lo que hago es retratar los argumentos de mierda que decís con el genocidio cada vez que nombrais Hamas!!! O como el hijo de puta de González de "y por qué no devuelven los rehenes" putos gusanos. Así que si. Dale una vuelta a lo que dije. Y si no lo entiendes, dale otra!
SMaSeR #6 SMaSeR *
La señora esa del micro tiene problemas mentales, obviamente.
No me parece ni medio normal que expongan de esa manera a una señora con problemas.
SerVicius #8 SerVicius
#6 Desde luego el facherio patrio no tiene escrupulos.
#7 Cincocuatrotres
Pues ayer se confirmó que tropecientos mensajes de Begoña estaban escritos por la asistente con fines recaudatorios, cada vez pinta peor para Begoña
#2 vGeeSiz
borreguitos, igualitos a los que se alegraban de la muerte de Kirk y los que gritan palestina libre sin saber ni siquiera donde está
#4 vGeeSiz
#3 acaso no es lo mismo? repetir consignas sin pensarlas siquiera, por "pertenecer" a según que grupo?
#9 Toponotomalasuerte
#2 necesitas saber dónde está algo para desear la libertad de los pueblos y su derecho a que no los exterminen???
Me comparas a esta banda de frikis con gente empática a la que le duele un genocidio?
Y que quieres que te diga! Si desaparecieran todos los apólogos de las armas como Charlie kirk, habría muchas menos muertes, como demuestra Japón. Así que es como lo de los escudos humanos que defienden los subnormales! Un mal menor!!
Daños colaterales!
#12 vGeeSiz
#9 le voy a dar una vuelta a tu comentario, si desaparecieran todas las culturas violentas y misóginas. si estos fueran un escudo humano como dices, también sería un mal menor?
