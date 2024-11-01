Esperando a que lleguen los días de 27 horas  

Si os ha parecido poco que la Luna se aleje de la Tierra 3,8 centímetros cada año, mucho menos os parecerá la velocidad a la que aumentan los días. Cada año, los días se alargan apenas 0,017 milisegundos. Dicho de otro modo: un día de 2025 ha durado en torno a 1,7 milisegundos más que un día de 1925. Así que me temo que todos necesitaremos un poco de paciencia. Tendremos que esperar a que pasen 635 millones de años hasta que los días duren 27 horas. Eso sí, los días más largos no tienen un coste gratuito. El tiempo que tarda la Tierra en orbita