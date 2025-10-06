"Esperando a los bárbaros, una maravillosa y surrealista fabulación de Carlos Alonso del Real sobre la historia europea y nuestro país.Me viene este título a la cabeza escuchando y leyendo estos días las amenazas de VOX contra TVE y las críticas que algunos medios desde hace ya unas cuantas semanas.No es casualidad que esas críticas y amenazas coincidan con el despegue de la audiencia de nuestros informativos y programas de análisis político.No deja de ser también curioso y sonrojante que algunos de esos medios nos critiquen escandalizados por
| etiquetas: rtve , sesgos , periodismo , audiencias , xabier fortes