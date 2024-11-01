A la espera de la transposición en España de la nueva directiva de tratamiento de aguas residuales

En España pronto va a llegar lo que será uno de los cambios más importantes de la gestión y tratamiento de aguas residuales. En el año 2024 entró en vigor la Directiva UE 2024/3019. La anterior directiva fue publicada en el año 1991. La nueva directiva va a suponer grandes retos e inversiones millonarias, tanto en la depuración de las aguas residuales urbanas, como en las industriales. Habrá que eliminar nutrientes en la mayoría de instalaciones, contaminantes emergentes, y conducir las instalaciones bajo el paraguas de la economía circular.