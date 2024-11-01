Espejos, plantas y explosiones SIN CGI  

En 1986 se estrenaba uno de los mejores musicales que podéis ver en forma del largometraje, la pequeña tienda de los horrores, con un reparto perfecto. Unas canciones extraordinarias compuestas por Alan Menken y una realización soberbia a cargo de Frank. Vería a la luz una joya que quizás algunos todavía no hayáis tenido el placer de disfrutar. Pero si lo traigo a este vídeo es por uno de sus personajes más emblemáticos, la planta carnívora.