Especulación y fraude en las operaciones urbanísticas de la iglesia católica

A pesar de esta riqueza inmobiliaria y de las operaciones y pelotazos urbanísticos que suele dar todo el entramado eclesiástico, el Estado español subvenciona ampliamente a esta iglesia multimillonaria no solamente a través de la vergonzosa X del IRPF, sino a través de subvenciones millonarias que las Administraciones del Estado dan a todas las instituciones católicas, y en especial a las educativas. ¿Por qué el Estado español tiene que subvencionar a entidades multimillonarias como la Iglesia católica?