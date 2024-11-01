edición general
Especulación y fraude en las operaciones urbanísticas de la iglesia católica

A pesar de esta riqueza inmobiliaria y de las operaciones y pelotazos urbanísticos que suele dar todo el entramado eclesiástico, el Estado español subvenciona ampliamente a esta iglesia multimillonaria no solamente a través de la vergonzosa X del IRPF, sino a través de subvenciones millonarias que las Administraciones del Estado dan a todas las instituciones católicas, y en especial a las educativas. ¿Por qué el Estado español tiene que subvencionar a entidades multimillonarias como la Iglesia católica?

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Especulación y corrupción en ha iglesia lo ha habido siempre, pero hay casos muy recientes

www.meneame.net/story/200-vecinos-madrid-denuncian-iglesia-pretende-ve
Esteban_Rosador #7 Esteban_Rosador
#6 ¿En los rojelios incluyes al PSOE?
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
#7 al PSOE, a las niñatas pijaprogres podemitas, a las pijos comunistas de restar, a los filoetarras y toda la banda que les acompaña.
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Ojalá tengamos pronto un gobierno progresista laico de coalición de izquierdas y termine con las subvenciones a la iglesia.
#3 lluissubi
#2 porque laico y no ateo?
Esteban_Rosador #5 Esteban_Rosador
#2 desde luego, no será ni pp ni Vox, que provienen de la dictadura nacionalcatólica genocida anterior, y son los brazos políticos de la conferencia episcopal , quienes acaben con los privilegios de la iglesia heredados del franquismo.
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
#5 y a qué esperan los rojelios que llevan 7 añacos gobernando?
