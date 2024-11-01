Espectro de Brocken, el tenebroso efecto óptico natural que se podía ver en la Noche de Walpurgis

Lo que se conoce como Brockengespenst o espectro de Brocken es un extraño efecto producido cuando el sol proyecta la sombra del observador sobre una pared de niebla más baja, asemejando una especie de fantasma gigante que se intesifica por el halo luminoso formado alrededor de la cabeza. Aunque se da en muchos sitios montañosos y nebilonoso, el pico alemán Brocken le dio nombre y fama por ser el lugar donde la leyenda sitúa el gran aquelarre de la Noche de Walpurgis.