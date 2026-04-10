Los españoles ven a Trump como la mayor amenaza para la paz mundial, por delante de Putin [ENG]

Las encuestas de opinión siguen confirmando el rechazo de los españoles hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El último estudio, realizado por 40dB. para el barómetro de abril de EL PAÍS y la Cadena SER, dejó un resultado llamativo: los encuestados consideran a Donald Trump como la mayor amenaza para la paz mundial, ligeramente por delante del presidente ruso, Vladimir Putin. En tercer lugar aparece el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.