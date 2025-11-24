edición general
La española que fotografió la llegada de Juan Carlos I al Sáhara: "Vino y nos contó una milonga"

“El mensaje de la visita en clave militar era que España consideraría la Marcha Verde como una violación de sus fronteras y usaría sus medios militares para impedirlo. La visita fue una pantomima de aviso porque entre bambalinas se estaba negociando”, agrega. “Volvió a contarnos una milonga”, confirma Chelo sin titubeos. “Nos dijo que esto se defiende, que esto no se entrega, que estaríamos allí hasta el final”...

Unos días después, los Hércules comenzaron a evacuar a los civiles rumbo a Las Palmas. “Al avión subimos llorando la mayoría. No sólo dejamos atrás a nuestros maridos. Dejábamos tirado a un pueblo entero”, admite.
