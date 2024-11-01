edición general
Un español ha patentado un mástil que transforma viento y olas en electricidad: su invento desafía al diésel en los barcos

Un mástil zarandeado por el viento, las olas empujando sin descanso: escenas habituales en cualquier travesía marítima. Lo interesante es que ese mismo movimiento puede servir para generar electricidad. Un canario que está a un paso de ser ingeniero ha diseñado un sistema que convierte la fuerza del océano en energía aprovechable, con la ambición de reducir la dependencia del diésel en los barcos. Es una idea que toma lo cotidiano del mar y lo convierte en una propuesta técnica concreta, lo bastante simple como para intrigar y ...

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Si es que cuando juntas un español y un palo ... invento seguro. xD xD xD
#2 Ovidio
Ya no recuerdo la de veces que ha salido esto por aquí a lo largo de los años...
Pointman #3 Pointman
Se parece mucho a los eólicos Vortex:

es.wikipedia.org/wiki/Vortex_Bladeless

¿Que habrá sido de ellos? se suponía que empezaban la producción en 2020.
platypu #5 platypu *
A lo que desafia es a los huevos que tienen los becarios de xakata escribiendo titulares
woody_alien #4 woody_alien
Hostia si, lo desafía a cara perro xD
