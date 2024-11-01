Un español ha inventado un método que permite esconder radares debajo de las carreteras, y ya se está probando

Rodar por una carretera que sabe cuándo se va a romper, que reduce el ruido de tu moto y que incluso registra tu velocidad. No es ciencia ficción: se llama MASAI y ya se prueba en Andalucía. Nació en 2022 en la Universidad de Granada y toma su nombre de la tribu africana Masái, que vive aprovechando cada recurso sin despilfarro. Esa filosofía se ha convertido en tecnología: un asfalto que recicla material viejo, se fabrica con menos emisiones y es capaz de anticipar su propio desgaste.
Otra cosa es que pongas una camara en donde estan cada uno de los sensores para asi poder justificar una multa por velocidad excesiva, pero los sensores por si solos no van a poder determinar que coche ha pasado a determinada velocidad.
En la zona de la invención, Masai también quiere decir "+6", probablemente refiriéndose al trucaje que le van a meter para directamente pedirnos que nos vaciemos los bolsillos cuando nos enchufen el cacharro este.