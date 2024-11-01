Un español ha inventado un método que permite esconder radares debajo de las carreteras, y ya se está probando

Rodar por una carretera que sabe cuándo se va a romper, que reduce el ruido de tu moto y que incluso registra tu velocidad. No es ciencia ficción: se llama MASAI y ya se prueba en Andalucía. Nació en 2022 en la Universidad de Granada y toma su nombre de la tribu africana Masái, que vive aprovechando cada recurso sin despilfarro. Esa filosofía se ha convertido en tecnología: un asfalto que recicla material viejo, se fabrica con menos emisiones y es capaz de anticipar su propio desgaste.