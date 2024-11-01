edición general
11 meneos
22 clics
España vuelve a encabezar el paro en la Unión Europea: el desempleo juvenil, también líder, se sitúa 10 puntos por encima de la media

España vuelve a encabezar el paro en la Unión Europea: el desempleo juvenil, también líder, se sitúa 10 puntos por encima de la media

Según los datos de Eurostat, en el mes de octubre, la tasa de desempleo fue del 6,4% en el conjunto de la UE y del 6% en la zona euro

| etiquetas: españa , paro , eurostat
10 1 5 K 10 Economía
19 comentarios
10 1 5 K 10 Economía
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
ABC, y sus noticias sesgadas, se nota que les pagan bien los del PP.
2 K 41
#3 javi618
#1 El paro juvenil es facha.
5 K 60
alcama #4 alcama
#3 Dato mata relato sanchista
0 K 6
#10 atabey *
#3 No, pero si gobernara el PP el titular sería "España registra la menor tasa de desempleo juvenil de (mínimo) los últimos 30 años".  media
2 K 36
#6 Mesopotámico
#1 Pasanos la buena, ya que los datos de Eurostat son malos, no?
0 K 7
alcama #2 alcama
Me extraña que no lo publique ElPlural o ElDiario, y todos esos medios lameculos del sanchismo
3 K 34
g3_g3 #19 g3_g3
Champions {0x1f680}
0 K 13
Morrison #7 Morrison *
Resumen, Sánchez recibió un paro juvenil del 35% y lo ha bajado un 10% dejándolo en el 25%.  media
0 K 13
alcama #9 alcama
#7 Hagamos el mismo ejercicio con el precio de la cesta de la compra y los precios de alquileres de viviendas, a ver lo que nos ha dejado Pedro
2 K 31
Morrison #12 Morrison
#9 Ah! que ya no te apetece hablar del paro juvenil.
1 K 26
alcama #14 alcama
#12 Hablemos : "España vuelve a encabezar el paro en la Unión Europea" ¿vas a sacar pecho con eso?
1 K 16
Morrison #16 Morrison *
#14 Sánchez recibió una tasa de paro del 15% y la ha dejado en el 10% aprox. Pues tampoco parece que puedas rascar por ahí.

Creo que es mejor que saques ya el comodín de ETA.
0 K 13
#15 Tensk
#7 ¿Tienes los datos de cuántos eran esos "juveniles" cuando llegó y cuántos son ahora?

¿Y si son porque optan por estudiar en vez de ser ninis?
0 K 10
#17 tyrrelco
Pedro es el que ha hecho subir los precios de los alquileres en toda Europa, que no se te olvide.
0 K 10
#5 tpm1
"Los datos del mes de octubre publicados por Eurostat reflejan que en el conjunto de la UE, un 15,2% de jóvenes se encontraban en paro, lo que supone 2.960 millones de personas"

Aterradoras cifras del año 3000.
0 K 10
allenharpell #13 allenharpell
#5 También dice que

"Las estimaciones de la oficina estadística concluyen que 13.351 millones de personas en la UE están en desempleo"

tenemos más paro que personas hay en el mundo.
0 K 7
UsuarioXY #11 UsuarioXY
tiempo de rojos...
2 K 4
Morrison #18 Morrison
#11 Tiempo de rojos, menos paro que en tiempo de azules.  media
1 K 26

menéame