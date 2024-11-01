·
España vuelve a encabezar el paro en la Unión Europea: el desempleo juvenil, también líder, se sitúa 10 puntos por encima de la media
Según los datos de Eurostat, en el mes de octubre, la tasa de desempleo fue del 6,4% en el conjunto de la UE y del 6% en la zona euro
|
etiquetas
:
españa
,
paro
,
eurostat
10
1
5
K
10
Economía
19 comentarios
relacionadas
#1
Antipalancas21
ABC, y sus noticias sesgadas, se nota que les pagan bien los del PP.
2
K
41
#3
javi618
#1
El paro juvenil es facha.
5
K
60
#4
alcama
#3
Dato mata relato sanchista
0
K
6
#8
Shuquel
#3
No, es un problema que poco a poco va bajando.
www.epdata.es/evolucion-tasa-paro-juvenil/8436699d-6fd3-41c9-a3eb-ac5a
2
K
34
#10
atabey
*
#3
No, pero si gobernara el PP el titular sería "España registra la menor tasa de desempleo juvenil de (mínimo) los últimos 30 años".
2
K
36
#6
Mesopotámico
#1
Pasanos la buena, ya que los datos de Eurostat son malos, no?
0
K
7
#2
alcama
Me extraña que no lo publique ElPlural o ElDiario, y todos esos medios lameculos del sanchismo
3
K
34
#19
g3_g3
Champions
0
K
13
#7
Morrison
*
Resumen, Sánchez recibió un paro juvenil del 35% y lo ha bajado un 10% dejándolo en el 25%.
0
K
13
#9
alcama
#7
Hagamos el mismo ejercicio con el precio de la cesta de la compra y los precios de alquileres de viviendas, a ver lo que nos ha dejado Pedro
2
K
31
#12
Morrison
#9
Ah! que ya no te apetece hablar del paro juvenil.
1
K
26
#14
alcama
#12
Hablemos :
"España vuelve a encabezar el paro en la Unión Europea"
¿vas a sacar pecho con eso?
1
K
16
#16
Morrison
*
#14
Sánchez recibió una tasa de paro del 15% y la ha dejado en el 10% aprox. Pues tampoco parece que puedas rascar por ahí.
Creo que es mejor que saques ya el comodín de ETA.
0
K
13
#15
Tensk
#7
¿Tienes los datos de cuántos eran esos "juveniles" cuando llegó y cuántos son ahora?
¿Y si son porque optan por estudiar en vez de ser ninis?
0
K
10
#17
tyrrelco
Pedro es el que ha hecho subir los precios de los alquileres en toda Europa, que no se te olvide.
0
K
10
#5
tpm1
"Los datos del mes de octubre publicados por Eurostat reflejan que en el conjunto de la UE, un 15,2% de jóvenes se encontraban en paro, lo que supone 2.960 millones de personas"
Aterradoras cifras del año 3000.
0
K
10
#13
allenharpell
#5
También dice que
"Las estimaciones de la oficina estadística concluyen que 13.351 millones de personas en la UE están en desempleo"
tenemos más paro que personas hay en el mundo.
0
K
7
#11
UsuarioXY
tiempo de rojos...
2
K
4
#18
Morrison
#11
Tiempo de rojos, menos paro que en tiempo de azules.
1
K
26
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
