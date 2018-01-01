edición general
España y la UE baten récords de reservas de viviendas turísticas en plataformas como Airbnb o Booking

Desde 2018, el número de reservas y de noches contratadas se dispara en España cerca de un 80% mientras crece el descontento social por cómo impactan sobre el precio del alquiler

