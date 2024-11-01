España tendrá más universidades privadas que públicas en 2026 por el impulso de las comunidades autónomas

Un ejemplo entre tantos: la Universidad Internacional para el Desarrollo de Extremadura (Uninde), primera privada en la región, es uno de los últimos y más ilustrativos casos paradigmáticos de las prácticas que se han venido realizando y que forzaron a intervenir al ministerio: fue validada por el Ejecutivo de María Guardiola (PP) con el trámite sin completar, con un capital inicial de 3.000 euros y con un demoledor informe negativo del Ministerio de Universidades.
Curiosamente, los derechistas odian las CCAA, cuando son su principal arma para destruir el Estado Social del Bienestar, y los izquierdistas las aman porque España caca fachaFrancoMadrid.
Cuál es el problema???
El problema es exactamente el mismo por el que desde hace 20 años se lleva denunciando al PP por privatizar la sanidad, y ahora nos enteramos que el novio de la muerte cobra comisiones y Quirón recibe 2500 millones de euros de todos los españoles.