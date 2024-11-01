España tendrá más universidades privadas que públicas en 2026 por el impulso de las comunidades autónomas

Un ejemplo entre tantos: la Universidad Internacional para el Desarrollo de Extremadura (Uninde), primera privada en la región, es uno de los últimos y más ilustrativos casos paradigmáticos de las prácticas que se han venido realizando y que forzaron a intervenir al ministerio: fue validada por el Ejecutivo de María Guardiola (PP) con el trámite sin completar, con un capital inicial de 3.000 euros y con un demoledor informe negativo del Ministerio de Universidades.