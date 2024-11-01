edición general
España tendrá más universidades privadas que públicas en 2026 por el impulso de las comunidades autónomas

Un ejemplo entre tantos: la Universidad Internacional para el Desarrollo de Extremadura (Uninde), primera privada en la región, es uno de los últimos y más ilustrativos casos paradigmáticos de las prácticas que se han venido realizando y que forzaron a intervenir al ministerio: fue validada por el Ejecutivo de María Guardiola (PP) con el trámite sin completar, con un capital inicial de 3.000 euros y con un demoledor informe negativo del Ministerio de Universidades.

Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
Esto encarece los estudios universitarios y también pierden calidad, como resultado vamos a tener una juventud menos preparada.
2 K 43
Supercinexin #1 Supercinexin
Efecto de la descentralización y distribución de competencias a las CCAA. La libertá era esto: la total pérdida de control del Estado y el auge del Liberalismo.

Curiosamente, los derechistas odian las CCAA, cuando son su principal arma para destruir el Estado Social del Bienestar, y los izquierdistas las aman porque España caca fachaFrancoMadrid.
2 K 41
porto #8 porto
#1 Pues en Alemania también son los lander los que gestionan las universidades y el 90% de los estudiantes están en la pública.
2 K 41
ipanies #5 ipanies
Por impulso de la organización delictiva que ponemos a dirigir las comunidades autónomas, no por las comunidades autónomas así en abstracto.
2 K 26
AlaarLowe #7 AlaarLowe
Genial, así hay más hueco en la pública para los que no se pueden permitir o no quieren una privada

Cuál es el problema???

#3 #4 #5
0 K 5
ipanies #9 ipanies
#7 Ninguno y gracias por participar...
0 K 12
Andreham #11 Andreham
#7 Perverso y malvado.

El problema es exactamente el mismo por el que desde hace 20 años se lleva denunciando al PP por privatizar la sanidad, y ahora nos enteramos que el novio de la muerte cobra comisiones y Quirón recibe 2500 millones de euros de todos los españoles.
0 K 7
#10 Horkid
Esto es consecuencia de la guerra entre ricos y clase.media-pobres, y la guerra la van ganando los ricos: se aseguran su propia continuidad, y la exclusión de los que no pertenecen al club de ricos y poderosos, tal como analiza Varoufakis. Si los pobres siguen votando a PPSOE.VOX; si los partidos de la verdadera izquierda no se unen, las desigualdades seguirán creciendo imparables.
1 K 21
cocolisto #12 cocolisto
... Y así se disgrega una sociedad. Objetivo cumplido alejando las esperanzas de una sociedad más justa.
0 K 20
YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo
y porque inventamos másteres obligatorios para acceder al cuerpo docente y luego no ofertamos las plazas suficientes para ello en universidades públicas, pues lógico que las empresas privadas vean ahí y en otras titulaciones con escasez de oferta pública un filón para sus negocios. eso es incompetencia de lo público por mucho que le llaméis privatización
0 K 19
powernergia #3 powernergia
Poco a poco.
0 K 11
#4 Ovidio
¿No queréis federalismo?, tomad federalismo
0 K 9

