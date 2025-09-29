España sacrifica a 865.000 aves de corral por la gripe aviar

Un total de 865.400 aves de corral han tenido que ser sacrificadas este año en España a consecuencia de seis brotes de gripe aviar de alta patogenicidad registrados en granjas avícolas. Además, esta temporada se han dado ya más de una treintena de brotes de esta enfermedad entre las aves silvestres. La expansión del virus de la gripe aviar es un asunto que preocupa extraordinariamente a los expertos, no solo por el enorme impacto económico, sino también por el creciente número de especies afectadas (400 de aves y 40 mamíferos en todo el mundo).