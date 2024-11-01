edición general
5 meneos
10 clics
España rompe todos los récords turísticos en 2025: 55,5 millones de visitantes y 76.000 millones de euros gastados

España rompe todos los récords turísticos en 2025: 55,5 millones de visitantes y 76.000 millones de euros gastados

España sigue consolidándose como uno de los destinos favoritos de Europa. Hasta julio de 2025, el país recibió 55,5 millones de visitantes internacionales, generando un gasto superior a los 76.000 millones de euros, un aumento del 7,2% respecto a 2024. Julio marcó un hito histórico con 11 millones de turistas en un solo mes. La temporada alta se extiende más allá del verano, y septiembre se ha convertido en un mes muy concurrido tanto para turistas nacionales como internacionales. Los visitantes no solo llegan en cifras récord, sino que tambié

| etiquetas: españa , turismo , verano , economia , vacaciones , europa
4 1 0 K 55 actualidad
8 comentarios
4 1 0 K 55 actualidad
Mark_ #2 Mark_
¿Pero eso cómo va a ser, si yo nada más que oigo a los hosteleros llorar y llorar porque durante un ratito de una mañana de agosto no consiguieron llenar absolutamente todas las tumbonas con las que ocupan buena parte de ciertas playas? ¿Y bares y restaurantes, ya encontraron a todo el personal que no tienen porque los chavales de hoy en día no quieren trabajar 12 horas por cuatro duros?

Tiene que ser todo culpa del comunismo y de perrosanxe casi seguro :troll:
3 K 34
#4 History_apa *
#2 Dicen que llorar trae abundancia :-D
0 K 6
angelitoMagno #5 angelitoMagno
#2 Los hosteleros lloran porque la pasta se la llevan los hoteleros :-P
1 K 23
#6 History_apa
#5 Es para que Hacienda no le quite un % de más jajjaja
0 K 6
Andreham #3 Andreham
Sólo recordar que estas noticias tan excelentes y tan maravillosas donde se gana tantísimo dinero y viene tantísima gente se celebran igual que se celebra el ver una porno y decir que has follao.
1 K 14
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Excelente noticia.
1 K 13
meneandro #7 meneandro *
55,5 millones de inmigrantes que no vienen a trabajar... seguro que están buscando paguitas, pa que luego digan que el efecto llamada no existe. Y mira cuántos son, ya son más que nosotros, cualquier día nos echan del país. Y no traen sino alborotos y peleas cuando se emborrachan. Igual que los de aquí, pero de fuera. ¿Te lo puedes creer?
0 K 10
#8 pelagito
76.000 millones gastados. Si a los españoles nos tocara 1 milloncito a cada uno....... como decía Lola, si cada español pone una peseta.....
0 K 10

menéame