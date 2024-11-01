España rompe todos los récords turísticos en 2025: 55,5 millones de visitantes y 76.000 millones de euros gastados

España sigue consolidándose como uno de los destinos favoritos de Europa. Hasta julio de 2025, el país recibió 55,5 millones de visitantes internacionales, generando un gasto superior a los 76.000 millones de euros, un aumento del 7,2% respecto a 2024. Julio marcó un hito histórico con 11 millones de turistas en un solo mes. La temporada alta se extiende más allá del verano, y septiembre se ha convertido en un mes muy concurrido tanto para turistas nacionales como internacionales. Los visitantes no solo llegan en cifras récord, sino que tambié