España en riesgo de inundación: estos son las ciudades que no pueden absorber más agua
Una aplicación de Google muestra los posibles desbordamientos en tiempo real. Varios ríos tienen su caudal más alto en 46 años
actualidad
relacionadas
#4
Suleiman
sites.research.google/floods/l/34.4593265930331/13.289346579274408/3
1
K
24
#5
reivaj01
#4
Gracias por el enlace.
He visto que en Marruecos también están pillando bastante.
0
K
11
#1
NPCMeneaMePersigue
Buen contenido para difundir y espantar guiris, bajar precios.
0
K
20
#2
Torrezzno
Habrá que hacer mas pantanos. El montón de agua que estamos desperdiciando
0
K
17
#6
uyquefrio
#2
Embalses en todo caso.
0
K
10
#3
Raziel_2
Abascal debe estar al borde del colapso, tanta agua despreciada al mar...
0
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
