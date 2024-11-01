España retrasa la maternidad: así se desploma la natalidad mientras la congelación de óvulos bate récords

Desde hace una década España arrastra una tendencia a la baja en el número de nacimientos. El año 2024 no ha sido distinto y ha alcanzado un nuevo mínimo histórico: 318.005 bebés en todo el país, unos 100.000 nacimientos menos que en 2014. También ha batido otro nuevo récord: menos madres menores de 35 años que nunca, una edad en la que la fertilidad de las mujeres empieza a descender más pronunciadamente y aumentan las dificultades para concebir, según recuerda la Guía para el Estudio y Tratamiento de la Infertilidad de la OMS