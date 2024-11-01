España retrasa la maternidad: así se desploma la natalidad mientras la congelación de óvulos bate récords

Desde hace una década España arrastra una tendencia a la baja en el número de nacimientos. El año 2024 no ha sido distinto y ha alcanzado un nuevo mínimo histórico: 318.005 bebés en todo el país, unos 100.000 nacimientos menos que en 2014. También ha batido otro nuevo récord: menos madres menores de 35 años que nunca, una edad en la que la fertilidad de las mujeres empieza a descender más pronunciadamente y aumentan las dificultades para concebir, según recuerda la Guía para el Estudio y Tratamiento de la Infertilidad de la OMS
Yo creo que hay una gran insatisfacción vital que el trabajo nunca va a llenar. Cuando se llega a edad que otrora ya seria madura la perspectiva de la vejez se echa encima de estas personas y se dan cuenta que toda las fruslerías no les llenan. Que todo aquello que le vendieron como liberación y empoderamiento no es mas que esclavitud encubierta. Una rueda de ratón donde van corriendo a ningun sitio.
En Canarias había y seguramente todavía hay muchas chonis (adolescentes) que se quedaban embarazadas:
canarias-semanal.org/archive/31202/embarazos-de-adolescentes-en-canari
Bueno, tal vez ahora a los adolescentes le da más por los videojuegos y las drogas.