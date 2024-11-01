edición general
España registra mínimos históricos en el consumo de tabaco y cannabis entre estudiantes de 14 a 18 años

El Ministerio de Sanidad presenta los resultados de la encuesta ESTUDES 2025, elaborada a partir de 35.256 entrevistas a estudiantes de Enseñanza Secundaria de entre 14 y 18 años. El consumo de tabaco entre estudiantes registra mínimos históricos: un 27,3% lo ha probado alguna vez y solo un 4,3% fuma a diario. Además, el 46,4% ha intentado dejarlo en el último año. Mínimo histórico también en consumo de cannabis. Desciende 5,9 puntos, respecto al 2023, el porcentaje de quienes lo han probado alguna vez (21%). El 49,5% del alumnado ha probado...

cocolisto
Un estudio bastante completo :

"El alcohol continúa siendo la sustancia psicoactiva más consumida, aunque los datos de 2025 muestran un descenso respecto a la edición anterior. El 73,9% del alumnado declara haberlo consumido alguna vez en la vida (frente al 75,9% en 2023), el 71,0% en los últimos 12 meses (frente al 73,6%) y el 51,8% en los últimos 30 días (frente al 56,6%).

También disminuyen las prácticas de riesgo: el 17,2% de los estudiantes se ha emborrachado en el último mes…   » ver todo el comentario
rob
Es normal que haya un descenso. Nos lo quitan todo.
Arzak_
Ahora son son más de brandy y pacharán 8-D
neo1999
Bien hecho chavales! :clap:
tdgwho
Es que ahora pacerse el chulo se hacen otras cosas
Nuisaint
#3 Como cagarse en piscinas públicas porque otro tonto lo ha hecho en tik tok
Khadgar
#4 Al menos eso solo produce cringe, no cáncer.
Quillotro
Estanqueros protestando por el descenso del consumo en cinco, cuatro, tres, dos...
