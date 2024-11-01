España registra mínimos históricos en el consumo de tabaco y cannabis entre estudiantes de 14 a 18 años

El Ministerio de Sanidad presenta los resultados de la encuesta ESTUDES 2025, elaborada a partir de 35.256 entrevistas a estudiantes de Enseñanza Secundaria de entre 14 y 18 años. El consumo de tabaco entre estudiantes registra mínimos históricos: un 27,3% lo ha probado alguna vez y solo un 4,3% fuma a diario. Además, el 46,4% ha intentado dejarlo en el último año. Mínimo histórico también en consumo de cannabis. Desciende 5,9 puntos, respecto al 2023, el porcentaje de quienes lo han probado alguna vez (21%). El 49,5% del alumnado ha probado...