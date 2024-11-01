España rediseña sus planes hidrológicos para blindar el agua frente a desastres naturales

La Dirección General del Agua abre el periodo de consulta pública de los Esquemas provisionales de Temas Importantes, la hoja de ruta preliminar sobre la que se construirán los planes hidrológicos del ciclo 2028-2033. La documentación estará disponible en las sedes y páginas web de las confederaciones hidrográficas. Desde este sábado y durante seis meses, hasta el 28 de mayo de 2026, cualquier ciudadano, administración u organización podrá remitir observaciones y propuestas a los organismos de cuenca correspondientes.