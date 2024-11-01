España recupera el nivel 'A' en todas las agencias de rating gracias a la fortaleza de su economía

Las agencias de calificación crediticia Moody's y Fitch han decidido mejorar la nota de España, sumándose así a la reciente subida anunciada por S&P. Con este movimiento, todas las grandes agencias sitúan la calificación soberana en el nivel ‘A’, un hito que el país no alcanzaba desde antes de la crisis financiera.
O eso o que ahora les pueden extraer a todos los españoles y extranjeros residentes legales e ilegales mucho mas que lo que perdieron anteriormente a traves de nuevas inversiones inmobiliarias sangrando a los que necesitan vivienda.