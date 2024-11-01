España prepara una megabatería de 280 MW en una pequeña presa para almacenar energía renovable

El Gobierno ha puesto en marcha los primeros pasos para transformar el embalse de Navamuño, en Salamanca, en una megabatería hidráulica de 280 MW, un proyecto clave dentro de la estrategia para mejorar el almacenamiento de energía renovable en España. La iniciativa llega tras el apagón del 28 de abril de 2025, que evidenció la importancia de contar con sistemas capaces de estabilizar la red eléctrica en momentos críticos. El plan forma parte del Programa Nacional de Almacenamiento Hidráulico de Energía (PNAHE).