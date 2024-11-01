España pone un ojo en el país más rico de Asia donde todos los ciudadanos tienen vivienda propia

"el 80% de los hogares residen en edificios públicos promocionados por la Agencia Estatal de Planificación de Suelo (HDB por su siglas en inglés). Así, la defensa estatal del acceso a la primera vivienda es posible gracias a una fiscalidad creciente a modo disuasoria para los que acumulan viviendas con fines especulativos"