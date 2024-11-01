España pone un ojo en el país más rico de Asia donde todos los ciudadanos tienen vivienda propia

"el 80% de los hogares residen en edificios públicos promocionados por la Agencia Estatal de Planificación de Suelo (HDB por su siglas en inglés). Así, la defensa estatal del acceso a la primera vivienda es posible gracias a una fiscalidad creciente a modo disuasoria para los que acumulan viviendas con fines especulativos"
el 80% de los hogares residen en edificios públicos promocionados por la Agencia Estatal de Planificación de Suelo
Las viviendas son arrendadas por 99 años (me imagino que prorrogables según las circunstancias) así que aunque de cara a la vida de una persona (o de dos generaciones si me apuras) es como si fuera tuya .. la vivienda es del estado.
Son tan cortos que no saben ni lo que leen ni escriben. Y que conste que la solución de Singapur en muchas ciudades no me parece mala idea, aunque la veo muy jodida de aplicar, aunque sea para a partir de ahora, empezar a construir con ese modelo.
Es que en un país tan pequeño no puedes montar un chiringuito como el de España con la vivienda porque te cargas el país y ya no sería un país sino un hotel de los grandes tenedores. Aquí se puede seguir haciendo negocio hasta que explote ya que a los que gana dinero poco les importa.
Y lo mismo ahora con las inundaciones que vienen
La ministra de vivienda debe de dimitir
psss psss, y el gobierno no tiene potestad para prohibir pisos turísticos, entrada de fondos de inversión a la compra masiva de vivienda residencial, compra por parte de extranjeros, imponer impuestos por número de viviendas en posesión?