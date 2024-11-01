edición general
España pone un ojo en el país más rico de Asia donde todos los ciudadanos tienen vivienda propia

España pone un ojo en el país más rico de Asia donde todos los ciudadanos tienen vivienda propia

"el 80% de los hogares residen en edificios públicos promocionados por la Agencia Estatal de Planificación de Suelo (HDB por su siglas en inglés). Así, la defensa estatal del acceso a la primera vivienda es posible gracias a una fiscalidad creciente a modo disuasoria para los que acumulan viviendas con fines especulativos"

#7 Kasterot
#3 no ahorraste gran cosa. Estaba en las etiquetas. Ya ni las etiquetas se leen
#19 Connect
#7 En las etiquetas.... :palm:
Las etiquetas son para el buscador, no es el contexto. Titula o entradilla. Ahí debe ir la información, no en una etiqueta que es algo más de herramienta que no de lectura.
#10 dilsexico
#3 No se habla de los heroes sin capa que votan este tipo de comentarios, lo hacen destacado y se puede leer desde la pagina principal, ahorrandonos otro click.
#6 HeilHynkel
Yo ya sé que los libertarras no son el lápiz más afilado de la caja ... pero

el 80% de los hogares residen en edificios públicos promocionados por la Agencia Estatal de Planificación de Suelo

Las viviendas son arrendadas por 99 años (me imagino que prorrogables según las circunstancias) así que aunque de cara a la vida de una persona (o de dos generaciones si me apuras) es como si fuera tuya .. la vivienda es del estado.
#6 Y aun así, Singapur, paraiso liberchario
#14 HeilHynkel
#13

Son tan cortos que no saben ni lo que leen ni escriben. Y que conste que la solución de Singapur en muchas ciudades no me parece mala idea, aunque la veo muy jodida de aplicar, aunque sea para a partir de ahora, empezar a construir con ese modelo.
#2 Sinfonico
"España pone un ojo"..... el ojo debería ponerlo el articulista, pero para una pedrada xD
#9 UNX
#2 No seas tan duro, es por no usar el clásico "España estudia...". La próxima lo pueden cambiar por un "España planea no hacer nada con el problema de la vivienda" para ajustarse más a la verdad.
#12 Sinfonico
#9 Te adelanto el final :España es él
#5 Dragstat
"Singapur no puede expulsar a sus habitantes a las zonas de extrarradio, porque entonces acabarían siendo habitantes de Malasia"

Es que en un país tan pequeño no puedes montar un chiringuito como el de España con la vivienda porque te cargas el país y ya no sería un país sino un hotel de los grandes tenedores. Aquí se puede seguir haciendo negocio hasta que explote ya que a los que gana dinero poco les importa.
#1 NPCMeneaMePersigue
Si mueves contenido climático en redes sociales también baja la vivienda, porque si hace mucho calor la gente no consume, se va a sitios más frescos, la demanda cae, los precios caen

Y lo mismo ahora con las inundaciones que vienen
#17 Políticas de vivienda = ley de alquileres = cortina de humo para no ir a la raíz del problema.
Hay una ministra de vivienda que cobra todos los meses. Hace años que tendría que estar dimitida.
#8 manzitor
#4 Así como todos los ministros de vivienda de los últimos 15 años. Esto es cosa de hoy y de hace muchos. Incluiría en la lista a los Consejeros de las CCAA competentes en la materia.
#8 No. Hace 4 años los precios de la vivienda eran accesibles, ya no. Durante esta legislatura los precios se han ido disparando y no han tomado ninguna medida. Han permitido que los pisos turísticos campen a sus anchas siendo ilegales. Han permitido la entrada masiva de fondos de inversión. La compra por parte de extranjeros. Los visados Gold. No se ha construido vivienda pública. En definitiva, no han hecho nada para impedir que el precio se dispare, salvo una ley de alquileres que no va al origen del problema (lo comentado anteriormente)
La ministra de vivienda debe de dimitir
#15 Ne0
#11 psss psss, te voy a contar un secreto:las competencias de la vivienda las tienen transferidas las comunidades autonomas.
#15 psss psss, y para que hay una ministra de vivienda?
psss psss, y el gobierno no tiene potestad para prohibir pisos turísticos, entrada de fondos de inversión a la compra masiva de vivienda residencial, compra por parte de extranjeros, imponer impuestos por número de viviendas en posesión?
#17 Ne0
#16 pues para coordinar las políticas de vivienda con las autonomías, pero luego tienes a las ayuso de turno que deciden pasarse por el forro todo lo que se le ocurra.
