España pisa el acelerador en su particular carrera de los chips. Y lo hace con una apuesta total por la fotónica integrada

133 millones para la fotónica integrada. Con esta nueva adjudicación el Gobierno y la UE invertirán un total de 133 millones de euros para "impulsar la investigación y el desarrollo de chips más rápidos y con menor consumo energético, gracias al uso de la luz (fotones) en lugar de electrones". Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO): se adjudicaron 23,1 millones de euros, recibirá 46,2 millones en total Universidad Politécnica de Valencia: 16,5 millones adjudicados, recibirá 33 millones en total Centro Nacional de Microelectrónica (CNM)....