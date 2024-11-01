edición general
España es el país de la UE que más "armas y municiones" ha importado desde Israel de febrero a mayo de 2025

Datos de la Secretaría de Comercio de España muestran que solo en mayo de este año el 78% de las armas y municiones israelíes importados por la UE correspondieron a importaciones españolas

Ovlak #3 Ovlak *
#2 Se ha protestado en decenas de manifestaciones contando sólo este año, otra cosa es que a ti te la haya soplado. Pero si lo de La Vuelta es lo que te pica, pues bien hecho está. Eso es que está curando

rescop.org/bds/13a_movilizacion_estatal_x_palestina_enero_2025/
#1 PendergastAloysius
Però la pluma es más fuerte que la espada, y la pluma de Sánchez dice otra cosa así que todos contentos por estos lares.
Gnomo #2 Gnomo
#1 En vez de protestar por este tipo de cosas prefieren boicotear una vuelta ciclista xD
