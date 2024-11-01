·
España es el país de la UE que más "armas y municiones" ha importado desde Israel de febrero a mayo de 2025
Datos de la Secretaría de Comercio de España muestran que solo en mayo de este año el 78% de las armas y municiones israelíes importados por la UE correspondieron a importaciones españolas
#3
Ovlak
*
#2
Se ha protestado en decenas de manifestaciones contando sólo este año, otra cosa es que a ti te la haya soplado. Pero si lo de La Vuelta es lo que te pica, pues bien hecho está. Eso es que está curando
rescop.org/bds/13a_movilizacion_estatal_x_palestina_enero_2025/
0
K
12
#1
PendergastAloysius
Però la pluma es más fuerte que la espada, y la pluma de Sánchez dice otra cosa así que todos contentos por estos lares.
0
K
7
#2
Gnomo
#1
En vez de protestar por este tipo de cosas prefieren boicotear una vuelta ciclista
0
K
6
rescop.org/bds/13a_movilizacion_estatal_x_palestina_enero_2025/