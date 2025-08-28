edición general
España, el país con más desempleados de Europa, empieza a tener provincias sin paro

La 'España vaciada' y algunas regiones de tradición industrial se adentran en el conocido como "pleno empleo", es decir, una tasa de desempleados residual y donde quien quiere y puede trabajar, lo hace. España, el país con más parados de toda la Unión Europea, empieza a ver cómo en algunos de sus territorios el paro está desapareciendo. El ciclo expansivo que arrancó con la recuperación económica de la crisis del coronavirus y que no se ha visto truncado ni con la guerra de Ucrania ni con la posterior crisis de precios está provocando que el...

#3 username *
Normal: no hay gente, no hay paro :troll:
7 K 77
alpoza #6 alpoza
#3 La España vaciada... de paro.
0 K 13
Khadgar #10 Khadgar
#3 No hay mano, no hay galleta. :troll:
0 K 13
#2 Pitchford
A ver si la IA se espabila y trabaja en algo.
0 K 19
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
De los cuatro millones de parados que se llegaron a registrar durante la primera ola de la pandemia se ha bajado a una linde inferior a los dos millones y medio y territorios de la 'España vaciada' así como otros de tradición industrial ostentan a día de hoy tasas de desempleo por debajo de la media europea.
0 K 18
Imag0 #9 Imag0
Es posible que las comunidades donde más "se vive del turismo" más paro haya??? Es posible que ese modelo sea un fracaso absoluto???? :roll:
0 K 14
shinjikari #5 shinjikari
“Las inercias territoriales es muy difícil romperlas, a menos que tengas una economía planificada como la China."

Yo creo que Juan Crespo, profesor de la EAE Business School, quiere decirnos algo :-D
0 K 12
reithor #8 reithor
Me ha gustado la segunda parte del análisis, sobre por qué el paro estructural es más alto aquí que en los países potentes de nuestro entorno.
0 K 12
oricha_1 #11 oricha_1 *
#8 Pero que nivel Marivel

"Las proyecciones para el mercado laboral son especialmente positivas, con la tasa de paro aproximándose al 10% en el horizonte de previsión
Y ya si estamos en el 7-8% es pleno empleo segun el standar Espanol. No me jodas.
Luego la gent eno se cree que las cifras de paro estan amanadas.
Las cifras de desempleo son un enorme maquillaje: la gran mentira sobre el empleo
youtu.be/htceTiWO5Yo
0 K 7
g3_g3 #4 g3_g3 *
Reducción de paro vía expulsión de la población.

Pleno empleo??? xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
0 K 9
BertoltBrecht #7 BertoltBrecht
Sin paro , más allá del estructural
0 K 9

