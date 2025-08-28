España, el país con más desempleados de Europa, empieza a tener provincias sin paro

La 'España vaciada' y algunas regiones de tradición industrial se adentran en el conocido como "pleno empleo", es decir, una tasa de desempleados residual y donde quien quiere y puede trabajar, lo hace. España, el país con más parados de toda la Unión Europea, empieza a ver cómo en algunos de sus territorios el paro está desapareciendo. El ciclo expansivo que arrancó con la recuperación económica de la crisis del coronavirus y que no se ha visto truncado ni con la guerra de Ucrania ni con la posterior crisis de precios está provocando que el...