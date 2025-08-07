España, un país de coches viejos: cerca de 13 millones de turismos, la mitad en circulación, tienen más de 15 años

ANFAC señala que seis de cada diez turismos que circulan en España ya han superado los diez años de antigüedad. En cifras absolutas, en 2024 se contabilizan más de 16,6 millones de turismos con más de una década de vida, de un total de 26,47 millones de vehículos en circulación. Además, el 48,8% del parque nacional, lo que equivale a 12,9 millones de coches, sobrepasa incluso la media nacional con más de quince años.
Al final acaba siendo un orgullo circular en un coche totalmente diferente al resto, especialmente si está bien conservado.
Es como una pieza de museo.
Mientras siga pasando ITV lo usaré.
Cambiar de coche o que mi niña estudie en la universidad.
En situaciones como las actuales con automovilísticas prefiriendo mantener beneficios a costa de subir margen con menos ventas, con muchos trabajos que no llegan para salir de la subsistencia, con la vivienda como yugo familiar... los datos macro son…