España, un país de coches viejos: cerca de 13 millones de turismos, la mitad en circulación, tienen más de 15 años

ANFAC señala que seis de cada diez turismos que circulan en España ya han superado los diez años de antigüedad. En cifras absolutas, en 2024 se contabilizan más de 16,6 millones de turismos con más de una década de vida, de un total de 26,47 millones de vehículos en circulación. Además, el 48,8% del parque nacional, lo que equivale a 12,9 millones de coches, sobrepasa incluso la media nacional con más de quince años.