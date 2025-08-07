edición general
España, un país de coches viejos: cerca de 13 millones de turismos, la mitad en circulación, tienen más de 15 años

ANFAC señala que seis de cada diez turismos que circulan en España ya han superado los diez años de antigüedad. En cifras absolutas, en 2024 se contabilizan más de 16,6 millones de turismos con más de una década de vida, de un total de 26,47 millones de vehículos en circulación. Además, el 48,8% del parque nacional, lo que equivale a 12,9 millones de coches, sobrepasa incluso la media nacional con más de quince años.

| etiquetas: españa , coches , vehículos
12 comentarios
Pertinax #1
Eso se debe, sin duda ninguna, a que sus dueños les han cogido cariño y no los cambiarían por otro bajo ningún concepto.
correcorrecorre #5
#1 O que no se quieren gastar un pastizal, que entre la vivienda o el coche... Pues eso.
#6 Savi
#1 Pues hay mucho de razón en lo que dices.

Al final acaba siendo un orgullo circular en un coche totalmente diferente al resto, especialmente si está bien conservado.

Es como una pieza de museo.
#7 moxid
#1 efectivamente. Prefieren gastárselo en viajes porque españa va como un cohete
Findeton #11
#1 Es el aumento de pobreza en España, unido a la furia política contra los coches de combustión y la imposibilidad de encontrar una alternativa buena y barata de los consumidores.
babuino #4
20 años el mío. Diésel.
Mientras siga pasando ITV lo usaré.
Cambiar de coche o que mi niña estudie en la universidad.
mmlv #3
Sorpresa: coches de mierda vendidos a precio de oro y la gente prefiere aguantar con su coche mientras sea posible...
capitan__nemo #2
Un pais de gente con poco dinero y con necesidad de transporte que solo puede acceder a coches de segunda mano debido al gran alza del precio de los coches nuevos y precio mayor de los electricos.
#10 Samaritan
Entre el follón de las etiquetas medioambientales, que uno no sabe hasta cuando le dejaran entrar en la ciudad, la dudosa fiabilidad de los coches nuevos y que la vida está carísima, la gente aguanta el que tiene o compra uno de segunda mano.
#8 escultor1999
No puede ser, pero si dicen que Españistan es la locomotora de Europa, que Españistan va como un cohete {0x1f680}
Andreham #9
#8 Pues imaginate si gobernasen los que defiendes. Con sueldos de 600 euros y quitando "paguitas" como el plan Renove no se compran coches.
Mickimo #12
Pocos indicadores tan buenos para olfatear la economía familiar de un país. Si las cosas van medianamente bien, si las expectativas son buenas, si la confianza en mejoras laborales se mantiene, la gente cambia de vehículos con cierta soltura.
En situaciones como las actuales con automovilísticas prefiriendo mantener beneficios a costa de subir margen con menos ventas, con muchos trabajos que no llegan para salir de la subsistencia, con la vivienda como yugo familiar... los datos macro son…   » ver todo el comentario
