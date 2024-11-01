La España a la que no le gusta viajar: "Me genera más ansiedad que libertad"

Las redes sociales se colman de imágenes preciosistas, idealmente captadas, donde se exhiben emplazamientos solitarios, bellos e idílicos, que tras las cámaras están plagados de turistas. Hileras de gente esperando para inmortalizar la caída de una cascada, la cumbre de una montaña o el monumento de turno, como si el trayecto fuese en balde sin esa prueba. Un contexto internacional, el de la turistificación masiva, que ha azuzado otra mentalidad: la negativa al turismo. El no-viajero.
Ese puto estrés de ir a algún sitio y no poder parar de ir a un sitio, a otro, ir con todo planificado al milímetro para terminar haciendo 20 kilómetros al día y horas y horas de cola.
Joer, para mí las vacaciones es relajarme, descansar y no tener estrés.
Rascarme los huevos tirado en un sitio con poca gente y ya está. No tengo esa necesidad compulsiva de"tienes que ver esto" o "has estado en tal sitio y no has visto esta mierda super famosa". Pues no joder, y me importa una mierda
Todo el puto día andando para allí para acá en busca de esa lata de sardinas . A Portugal fui tres veces en coche y no veas el estres al meterte en Oporto o lisboa para buscar la pensión u hotel que has reservado... Y te has olvidado del trabajo previo al viaje, documentarte, papeleo ,...que tampoco es moco de pavo.
Ahora estoy en fase de no viajar. O viajar en otro plan. Y desde luego fuera de temporada.
Cuando estuve en Azores, por ejemplo, me busqué un sitio en mitad del campo, que estaba a muy buen precio y que no tenía rival dentro de la ciudad
Y total, ya iba a alquilar coche, así que me la pelaba bastante si estaba fuera de Ponta Delgada
Yo soy de los que se documentan, ven muchos sitios y viaja fuera de temporada
Pero a mi ritmo.
Y lo necesito, porque mi forma de desconectar es bombardear el cerebro con estímulos, de manera que lo fuerzo a ocuparse con cosas distintas
A mi dejadme en el pueblo en el que vivo todo el año, con el río al lado para bañarme y mi pista para correr. Y en casa, buen cine con el proyector, comida casera con productos de la zona y trasteo con Linux y FPGAs.
A viajar por viajar le pueden dar por saco pero bien.
Pateo por el monte y acampada libre si. Coches y aviones, NO.
Lo veo planazo. Lo complicado es tener los 40.000€ o más que re costaría la broma.
Mi respuesta es siempre la misma: "me encanta viajar, sólo que la economía a veces no me lo permite", que además es verdad, aunque deseara viajar, si no se puede, no se puede.