La España a la que no le gusta viajar: "Me genera más ansiedad que libertad"

Las redes sociales se colman de imágenes preciosistas, idealmente captadas, donde se exhiben emplazamientos solitarios, bellos e idílicos, que tras las cámaras están plagados de turistas. Hileras de gente esperando para inmortalizar la caída de una cascada, la cumbre de una montaña o el monumento de turno, como si el trayecto fuese en balde sin esa prueba. Un contexto internacional, el de la turistificación masiva, que ha azuzado otra mentalidad: la negativa al turismo. El no-viajero.

mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata *
Me representa. Sobre todo por qué debo ser una rara avis al que no le gusta ir a ver por cojones cosas cuando está de vacaciones.

Ese puto estrés de ir a algún sitio y no poder parar de ir a un sitio, a otro, ir con todo planificado al milímetro para terminar haciendo 20 kilómetros al día y horas y horas de cola.

Joer, para mí las vacaciones es relajarme, descansar y no tener estrés.

Rascarme los huevos tirado en un sitio con poca gente y ya está. No tengo esa necesidad compulsiva de"tienes que ver esto" o "has estado en tal sitio y no has visto esta mierda super famosa". Pues no joder, y me importa una mierda
kevers #7 kevers *
#3 yo estuve unos años de fase viajera y terminé hasta los cojones de sentirme como una sardina en lata.
Todo el puto día andando para allí para acá en busca de esa lata de sardinas xD . A Portugal fui tres veces en coche y no veas el estres al meterte en Oporto o lisboa para buscar la pensión u hotel que has reservado... Y te has olvidado del trabajo previo al viaje, documentarte, papeleo ,...que tampoco es moco de pavo.

Ahora estoy en fase de no viajar. O viajar en otro plan. Y desde luego fuera de temporada.
Cantro #11 Cantro
#7 el truco está en buscar ese hotel o pensión en un lugar donde no tengas que estresarte para encontrarlo

Cuando estuve en Azores, por ejemplo, me busqué un sitio en mitad del campo, que estaba a muy buen precio y que no tenía rival dentro de la ciudad

Y total, ya iba a alquilar coche, así que me la pelaba bastante si estaba fuera de Ponta Delgada

Yo soy de los que se documentan, ven muchos sitios y viaja fuera de temporada

Pero a mi ritmo.

Y lo necesito, porque mi forma de desconectar es bombardear el cerebro con estímulos, de manera que lo fuerzo a ocuparse con cosas distintas
Pacofrutos #5 Pacofrutos
"Mafalda: son los últimos preparativos de las vacaciones que nos tomamos para descansar de los últimos preparativos de las vacaciones que nos tomamos".  media
Lyovin81 #9 Lyovin81 *
Otro aquí que no viaja ni atao.
A mi dejadme en el pueblo en el que vivo todo el año, con el río al lado para bañarme y mi pista para correr. Y en casa, buen cine con el proyector, comida casera con productos de la zona y trasteo con Linux y FPGAs.
A viajar por viajar le pueden dar por saco pero bien.
Pateo por el monte y acampada libre si. Coches y aviones, NO.
ChatGPT #1 ChatGPT
Muchos de Los que viajamos por trabajo … es pensar en un aeropuerto y entrarnos los 7 males
#2 Eukherio
#1 Pasa lo mismo por ocio. El vuelo de Ryanair a las 5 de la mañana quita las ganas de vivir.
ChatGPT #4 ChatGPT *
#2 el combo “fatality” es viajar en ryanair por trabajo
cosmonauta #15 cosmonauta
#2 Por eso es el más barato.
#14 Pitchford
Yo solo viajo por visitar a familiares y amigos o por ir a alguna zona rural cercana tranquila. Turismo ciudades cero. Turismo extranjero cero. Aviones cero.
Asimismov #6 Asimismov
En mi caso solo viajo a final de temporada. Me horroriza la industria turística donde los turistas deben acoplarse a la industria o te saldrá por un pico.
Manny #13 Manny
Yo empecé a viajar tarde, con casi 30 años y es algo que me encanta. Mi pareja me empujó a ello. Nunca en verano. Aunque depende del destino, procuro hacerlo entre abril y junio y en septiembre y octubre. En Cuba estuvimos hace unos años en enero, que para ellos es invierno pero hace tan buena temperatura que no hace falta ni chaqueta, te puedes bañar en el Caribe con el agua a 25 grados y sin gente. Evitando zonas turísticas tipo Varadero a donde no fuimos ni nos interesa. Este año en…   » ver todo el comentario
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
mejor viajar menos y hacerlo en modo pro que viajando a lo tieso modo ryanair cada 15 dias
Narmer #10 Narmer
#8 Pues no te falta razón. Te pillas un vuelo en primera clase, no haces colas y te tratan como si fueras de la alta burguesía. Te pillas una mansión en Maldivas, Bali o cualquier destino exótico, con tu playa o cala privada y no te mezclas con la marabunta de turistas.

Lo veo planazo. Lo complicado es tener los 40.000€ o más que re costaría la broma.
Yuiop #12 Yuiop
Pero cállate, que no se te ocurra decirle a tus compañeros de trabajo que no te gusta viajar, hay que dar mil explicaciones.
Mi respuesta es siempre la misma: "me encanta viajar, sólo que la economía a veces no me lo permite", que además es verdad, aunque deseara viajar, si no se puede, no se puede.
