España no asiste al discurso de Netanyahu en la ONU donde niega un genocidio en Gaza

No se observó la presencia de ningún representante de la delegación española durante el discurso del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Asamblea General de la ONU el pasado viernes. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, consultadas por Europa Press, confirmaron la ausencia sin ofrecer detalles adicionales.

Comentarios destacados:        
jonolulu
Bien por la delegación española

makinavaja
#2 Esto son los pequeños detalles que hacen sentirse orgulloso de ser español...

Ovlak
confirmaron la ausencia sin ofrecer detalles adicionales
Ni falta que hace. El acto es tan autoexplicativo como necesario.

karakol
Dignidad, se llama.

Bien ahí, Héctor.

XtrMnIO
Y mientras la derechusma colaboracionista comiéndole el ojal a este criminal.

Findeton
Hay que hacer presión, es una medida simbólica pero necesaria.

#9 Barriales
#5 mientras tanto, el imbecil de NarcoFrijolito, la localidad IDA, y el miserable CaraPolla, lamiendole el culo al genocida.

Findeton
#9 Tendrías razón si no insultaras.

#11 Barriales
#10 insultos?. Son adjetivos calificativos.

borre
#11 Descalificativos*

unlugar
#14 #10 Epítetos

Cehona
#10 Te daría la razón si no fueran ellos los primeros en insultar. Les pierde La Razón.
Alfonso Serrano nos llamo "gentuza" a los que fuimos a manifestarnos en Atocha, Ayuso etarras y Feijóo ni muu cuando Aguirre cortaba Ferraz y los acólitos de NN.GG. llaman Pdr Snchz HdP

Findeton
#15 "Y tú más". Que otros hagan inmoralidades no te quita responsabilidad cuando tú las cometes.

Cehona
#16 Quid pro Quo
Se acabó poner la otra mejilla.
Los del PP son buenos en darle la vuelta a la tortilla, siempre insultando y ahora que Óscar Puente les confrontan, le llaman tuitero.

Findeton
#20 El "y tú más" de los niños y de los fanáticos.

Cehona
#23 Llámalo como mejor te guste, es tu libertad. Ya no tengo edad para aguantar lo políticamente correcto y más desde que veo la bancada del PP en el Congreso convertida en una tasca.

#22 atabey
#10 Insultar nunca exime de tener razón. Yo puedo decirle a alguien "mi coche es gris, puto subnormal" y seguiría teniendo razón.

borre
#22 Lo de tener razón es subjetivo jeje

mariKarmo
ORGULLO de ser Español

NebotL
"¿Genocidio? ¿Qué genocidio ni qué niños muertos?" Dijo Netanyahu al inicio de su intervención.

ayatolah
#12 Ahí lo tenemos.  media

#8 audrey2012
¡Viva España!

capitan__nemo
Es porque los habrá bloqueado un corte de carreteras montado para algun sarao o rollo de Trump y todo su sequito del ice, guardia nacional, servicio secreto, maga, iglesia evangelica, cpac, milmillonarios que no quieren pagar impuestos, indultados del asalto al capitolio, ultrasionistas, petroleros por las renovables dan cancer, ...
Bueno, el circo de Trump.  media

OCLuis
Juer, es una de las pocas veces de las que me siento orgulloso por lo que ha hecho o dicho algún político español de cara al resto del mundo.
Esa es la imagen que hay que dar porque es como lo siente realmente la gente de España, aunque la otra mitad ande tibia con este asunto por simples razones de estrategia política y para no interferir en los intereses de los amigos de aquellos a los que votan.

Raúl_Rattlehead
Viva España con honra.

#26 coninguez
¿Un país que comete genocidio le diría a la población civil a la que supuestamente está intentando destruir que se apartara? Si luego bombardeas las tiendas de campaña en las que les has confinado, pues entonces sí...

BastardWolf
#26 ya, yo cuando he llegado a esa frase... que hijo de la gran puta que es, espero que se llegue a hacer justicia algun dia y este tio y sus cercanos sean ahorcados y que su ejecucion sea retrasmitida para que la podamos ver el mundo entero


