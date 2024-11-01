España no asiste al discurso de Netanyahu en la ONU donde niega un genocidio en Gaza

No se observó la presencia de ningún representante de la delegación española durante el discurso del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Asamblea General de la ONU el pasado viernes. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, consultadas por Europa Press, confirmaron la ausencia sin ofrecer detalles adicionales.
Ni falta que hace. El acto es tan autoexplicativo como necesario.
Bien ahí, Héctor.
Alfonso Serrano nos llamo "gentuza" a los que fuimos a manifestarnos en Atocha, Ayuso etarras y Feijóo ni muu cuando Aguirre cortaba Ferraz y los acólitos de NN.GG. llaman Pdr Snchz HdP
Se acabó poner la otra mejilla.
Los del PP son buenos en darle la vuelta a la tortilla, siempre insultando y ahora que Óscar Puente les confrontan, le llaman tuitero.
Bueno, el circo de Trump.
Esa es la imagen que hay que dar porque es como lo siente realmente la gente de España, aunque la otra mitad ande tibia con este asunto por simples razones de estrategia política y para no interferir en los intereses de los amigos de aquellos a los que votan.