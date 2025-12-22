La España de Jane Austen: el “diario” del teniente Matías de Lamadrid

En 1813, cuando Jane Austen publicaba "Orgullo y prejuicio", un oficial español escribía un diario de la guerra contra los invasores franceses que tenía muchos puntos de contacto con la novela de la escritora británica. Se llamaba Matías de LaMadrid, era palentino y su imagen distaba de la tópica que entonces tenían en Inglaterra de los españoles; de hecho, muy podría haber sido el protagonista de uno de los libros de Austen, al igual que las ciudades de provincias donde sirvió serían escenarios adecuados.