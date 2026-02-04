edición general
España tiene dificultades para equilibrar el turismo con la vida local, ya que los residentes se quejan de la escasez de viviendas y el aumento de los costes

España estableció un nuevo récord turístico en 2025 al recibir 96,8 millones de visitantes extranjeros, según las cifras publicadas el 3 de febrero por el Instituto Nacional de Estadística. El número de visitantes internacionales aumentó un 3,2 % en comparación con 2024, cuando se registraron 94 millones de turistas. [eng]

NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Los miles de comentarios al día que tiramos a los turistas, guriis y expats parece que están llegando a los medios xD xD

Y esperate que arme un ejercito de bots que lo hagan en automático, va a ser una carnicería
Pacman #1 Pacman
Ha tenido?

Tiene! Y mucho.

Para que se habla en pasado, cuando es algo que está ocurriendo en todo el país?
#4 sliana
Los residentes se comen la mierda de los turistas mientras algunos negocios se llevan el dinero. Quién no viva del turista está jodido, y por lo visto son mayoría.
elgranpilaf #5 elgranpilaf
#4 Ese es el problema
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson *
dificultades, ojala fueran solamente "dificultades", es un punto al que hemos llegado que es "el turista o el local" y tambien los famosos "expats" que son como el cadaver de un animal en el unico pozo de agua potable, emponzoñandolo todo
