Por qué España ha casi duplicado las bajas laborales desde 2016: los datos que alejan el mantra del “absentismo”

El año pasado hubo cuatro millones de bajas más que en 2016, un gran auge fruto de un cóctel de factores como la pandemia, el envejecimiento de los trabajadores y el colapso de la sanidad, como reflejan los datos a los que ha accedido elDiario.es vía Transparencia y señalan los especialistas

cromax #1 cromax
Aparte de que la media de edad de los curritos en muchos tajos cada vez es más alta, también hay que tener en cuenta la gente que "coge la baja" a espera de confirmación por el médico.
Como para que te den consulta en atención primaria en algunos centros tienes que esperar hasta una semana, a lo que el trabajador va a confirmar la baja coge el alta también. Se podría haber resuelto con tres días de baja pero se ha tirado una semana por la insuficiencia de medios.
