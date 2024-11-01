edición general
España enfría la natalidad inmigrante: la fecundidad extranjera cae 3 veces más rápido que la española

«Este fenómeno se había observado hace décadas en países con mayor tradición migratoria que España, como Estados Unidos o Alemania, pero sorprende la rapidez con la que también está ocurriendo aquí». En el año 2002 la tasa de fecundidad de las mujeres extranjeras era de 1,86, mientras que la de las españolas se situaba en 1,21. Algo más de veinte años después, esta brecha se ha reducido un 70%, pasando de una diferencia de 0,65 hijos por mujer a solo 0,20, pues mientras que la fecundidad inmigrante ha caído un 31,7%, la de las españolas —que partía de mucho más abajo— solo lo ha hecho un 11,6%

Torrezzno #1 Torrezzno *
Son los salarios. Por eso en sus países de origen tienen mas hijos..
yabumethod #4 yabumethod *
Vamos, que depender de inmigración unicamente para lo de la natalidad no sirve a largo plazo. Va tocando hacer lo que se tendria que haber hecho desde el principio, preguntar a la gente porque no los tiene y tomar medidas las medidas oportunas.
#2 Onaj
¿Entonces no van a llenar mi barrio de gente de otras culturas para suplantarnos y echarnos de nuestra tierra?

Increíble.
#3 MADMax2
#2 tampoco vas a tener una segunda generación tan amplia de personas artistas ñ las adaptada a nuestro entorno y cultura, ni tanto arraigo . Sin arraigo, si se van a vivir a otro lado, sus pensiones no se quedan en España, no se reinvierten aquí.
aupaatu #5 aupaatu
Uno de los incentivos era la nacionalidad para los nacidos y a la larga para sus padres y si parte latinoamercanos ya la tienen y con los sueldos actuales y el coste de vida me imagino que no tendran esa urgencia de multiplicarse.
