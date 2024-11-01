España enfría la natalidad inmigrante: la fecundidad extranjera cae 3 veces más rápido que la española

«Este fenómeno se había observado hace décadas en países con mayor tradición migratoria que España, como Estados Unidos o Alemania, pero sorprende la rapidez con la que también está ocurriendo aquí». En el año 2002 la tasa de fecundidad de las mujeres extranjeras era de 1,86, mientras que la de las españolas se situaba en 1,21. Algo más de veinte años después, esta brecha se ha reducido un 70%, pasando de una diferencia de 0,65 hijos por mujer a solo 0,20, pues mientras que la fecundidad inmigrante ha caído un 31,7%, la de las españolas —que partía de mucho más abajo— solo lo ha hecho un 11,6%