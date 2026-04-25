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España endurece las normas: bares y restaurantes tendrán que cerrar las terrazas durante las olas de calor extremo

España endurece las normas: bares y restaurantes tendrán que cerrar las terrazas durante las olas de calor extremo

Los sindicatos FeSMC-UGT y CCOO Servicios y las patronales Hostelería de España y CEHAT firmaron el 13 de abril la modificación del VI Acuerdo Laboral de ámbito Estatal para el sector de la Hostelería (ALEH). Si hay una ola de calor extrema y la terraza no tiene sistemas de refrigeración, toldos térmicos o sombras suficientes que bajen la temperatura a niveles seguros, el camarero no podría dar servicio fuera y se debería proceder al cierre temporal del servicio exterior.

| etiquetas: terrazas , olas de calor , seguridad , salud , trabajo , cierre
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5 comentarios
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josde #2 josde
A pero hay camareros en alguna terraza exterior, normalmente no lo hay.
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#3 Pitchford
#2 En mi barrio los hay en casi todas. Pasar a autoservicio durante las horas tórridas sería una posible solución, pero tendrían que salir a limpiar mesas supongo, salvo que las despejen los clientes si quieren y pasen una servilleta..
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#5 Pitchford
#4 Pues no creo, porque la norma no liga el cese del trabajo automáticamente a la temperatura de la ciudad, sino que la condiciona a que haya suficientes sombras o toldos. No veo claro como se controlará esto.
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#1 Pitchford
Espero que la norma indique la temperatura máxima admisible en la terraza y la obligación de instalar un termómetro bien visible en ella, en un lugar representativo, porque si no la norma será un coladero, con los toldos y las sombras.
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#4 kaos_subversivo
#1 me imagino que eso lo tiene que marcar la AEMET y no el termómetro de la terraza. Espero
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menéame