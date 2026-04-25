España endurece las normas: bares y restaurantes tendrán que cerrar las terrazas durante las olas de calor extremo

Los sindicatos FeSMC-UGT y CCOO Servicios y las patronales Hostelería de España y CEHAT firmaron el 13 de abril la modificación del VI Acuerdo Laboral de ámbito Estatal para el sector de la Hostelería (ALEH). Si hay una ola de calor extrema y la terraza no tiene sistemas de refrigeración, toldos térmicos o sombras suficientes que bajen la temperatura a niveles seguros, el camarero no podría dar servicio fuera y se debería proceder al cierre temporal del servicio exterior.