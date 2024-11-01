edición general
España le dijo a EEUU que no quería sus F-35. Y ahora le acaba de decir que por aquí no pasa su artillería para Israel

La primera escena contundente tuvo lugar la semana pasada. La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de enviar el buque de acción marítima Furor

españa , eeuu , f35
#2 soberao
El F-35 viene capado y no se podría usar si el responsable del ataque a España es socio de EE.UU.
salteado3 #5 salteado3
#2 Marruecos, por si alguien no cae.
Cehona #7 Cehona
#2 Guerra de Ifni, por si alguno lo duda.
sotillo #3 sotillo
Con lo que cuesta el programa del F35 nos da para montar fábricas de drones y venderlos a los USA a buen precio
#1 cunaxa
Vaya supertítulo. No cuesta adivinar el medio que ha perpetrado algo así.
#4 Kuruñes3.0
Pues que se meta ambas cosas por el culo el gringo.
Cehona #8 Cehona *
Varsavsky
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
¿No éramos vasallos? :troll:
