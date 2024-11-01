edición general
4 meneos
11 clics
España en clave de comparsa

España en clave de comparsa

…si la izquierda progresista quiere sonar a futuro, tiene que hacer lo más difícil, unidad sin uniformidad, pluralidad sin dispersión y dirección sin caudillismo. Y eso, en Cádiz, tiene traducción sencilla: menos solistas…, y más comparsa a compás. En el teatro Falla se escucha todo. Y en democracia también. La gente sabe cuándo hay empaste y cuándo hay teatro. Aquí no se puntúa el ego, se puntúa el conjunto. Y en política, como en comparsa, sin empaste no hay proyecto.

| etiquetas: cultura , elecciones , reino de españa
3 1 0 K 60 opinion
1 comentarios
3 1 0 K 60 opinion
Pertinax #1 Pertinax *
Ya lo decía aquella famosa copla, La Pioletera.
1 K 35

menéame