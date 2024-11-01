edición general
33 meneos
32 clics
España cancela un acuerdo de 823 millones de dólares con Israel para la compra de lanzacohetes

España cancela un acuerdo de 823 millones de dólares con Israel para la compra de lanzacohetes

La decisión obedece a la voluntad de acelerar la aprobación de un Real Decreto Ley que consolida el embargo de armas vigente contra Jerusalén. “Hemos dejado muy claro que este material tecnológico, que estaba siendo suministrado a España por empresas israelíes, será reemplazado por industria española”, dijo la ministra. Las medidas adicionales anunciadas la semana pasada por Madrid en respuesta al conflicto de Gaza incluyen la prohibición de que cualquier aeronave transite el espacio aéreo español para transportar equipo de defensa a Israel.

| etiquetas: lanzacohetes , israel , españa , elbit , silam , prohición , comercio
29 4 1 K 243 actualidad
8 comentarios
29 4 1 K 243 actualidad
#1 pcmaster
Pues si compran otros que sean fabricados en Europa.
2 K 35
Don_Pixote #6 Don_Pixote
#1 “ Hemos dejado muy claro que este material tecnológico, que estaba siendo suministrado a España por empresas israelíes, será reemplazado por industria española”

Ni leerse la entradilla
3 K 36
manzitor #5 manzitor
No creo que sea fácil romper de una relaciones complejas con estos asesinos. Pero si no se inicia, no se consigue.
1 K 22
#4 sarri
Ah, que aún les estamos comprando armas a los putos genocidas...
Pero si ya cancelamos un pedido de balas de ~6M€ para los picoletos porque no vamos a financiar la masacre del pueblo palestino!
1 K 21
robustiano #8 robustiano *
Que hablen con Brunchú y Caballer... :troll:
0 K 13
loborojo #2 loborojo
Boikot a Israel
0 K 10
juanitro #7 juanitro *
Contra Jerusalen ... y ahí paro de leer.
0 K 10
#3 Chuache_cientifico
Bien, suma y sigue. Ni un euro a los exterminadores.
0 K 7

menéame