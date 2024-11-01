edición general
Espacio: 1999 –y sus Águilas– cumplen 50 años

Espacio: 1999 –y sus Águilas– cumplen 50 años

Y es que la premisa es que el 13 de septiembre de 1999 una explosión en cadena en un depósito de residuos radiactivos situado en el lado oculto de la Luna saca a nuestro satélite de su órbita y lo lanza en un viaje a través del tiempo y del espacio en el que recorrerá otras galaxias¹. Junto con ella van las 311 personas que habitan la Base Lunar Alfa, que a partir de entonces tienen una prioridad principal, sobrevivir.

Ripio #1 Ripio
Madre mía, se quedaba la calle vacía de chavales.
#2 fremen11
Joder que buena era, tengo un par de maquetas de los "eagles"
karakol #8 karakol
Pedazo de serie.

Primeros años de la tele en color en España, los trajes naranjas de los astronautas, los rayos láser de colorines, los colores de las mangas de los trajes... todo era nuevo en aquellos tiempos.

Maquetas geniales, efectos prácticos, grandes interpretaciones, enorme imaginación, guiones consistentes, aunque un poco ingenuos, lo normal en aquellos tiempos para una serie de televisión. Hasta el grandísimo Christopher Lee salió en un episodio.

No ha envejecido muy bien, pero también es que estaba hecha con cuatro duros. Demasiado bien les quedó.

En Youtube está disponible, con audio en español latino que llaman.
#9 joseac
Cabecera de la segunda temporada en TVE, la más recordada {0x1f44d} youtu.be/vRoI9pMOA0E
#5 Llullo
La recuerdo como algo genial a pesar de verla en blanco y negro en un televisor de 14 pulgadas.
En el cole emulábamos los Águilas con los bolis Bic. El tapón se desacoplaba sin problemas.
PaCuMen #3 PaCuMen
Mi recuerdo de esta serie es que la echaban en la 2ª cadena (el UHF) y, por la razón que fuera, en mi casa no se veía. Creo recordar que a Asturias no llegó hasta el año 1977 o así. Con lo que yo me quedé con las ganas de verla en su momento...
bandarakot #6 bandarakot
Barbara.... Mmmmm
#4 Moteplass
Me acuerdo de haber flipado de chico!

Era la mejor serie del momento.

Ahora la ves y da un poquito de penita.
#7 cnr
#4 Cincuenta años son demasiados. Nunca vuelvas a ver películas o series tan antiguas si quieres mantener el buen recuerdo que te dejaron la infancia.
