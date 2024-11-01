Espacio: 1999 –y sus Águilas– cumplen 50 años

Y es que la premisa es que el 13 de septiembre de 1999 una explosión en cadena en un depósito de residuos radiactivos situado en el lado oculto de la Luna saca a nuestro satélite de su órbita y lo lanza en un viaje a través del tiempo y del espacio en el que recorrerá otras galaxias¹. Junto con ella van las 311 personas que habitan la Base Lunar Alfa, que a partir de entonces tienen una prioridad principal, sobrevivir.
| etiquetas: serie , espacio 1999 , águilas
Primeros años de la tele en color en España, los trajes naranjas de los astronautas, los rayos láser de colorines, los colores de las mangas de los trajes... todo era nuevo en aquellos tiempos.
Maquetas geniales, efectos prácticos, grandes interpretaciones, enorme imaginación, guiones consistentes, aunque un poco ingenuos, lo normal en aquellos tiempos para una serie de televisión. Hasta el grandísimo Christopher Lee salió en un episodio.
No ha envejecido muy bien, pero también es que estaba hecha con cuatro duros. Demasiado bien les quedó.
En Youtube está disponible, con audio en español latino que llaman.
En el cole emulábamos los Águilas con los bolis Bic. El tapón se desacoplaba sin problemas.
Era la mejor serie del momento.
Ahora la ves y da un poquito de penita.