ESENCIA - Ilustración y cuento de Oswaldo Mejía

“LA VEJEZ ES SOLO UNA ENFERMEDAD, Y NOSOTROS SABEMOS COMO CURARLA”



Con este slogan empezó a nivel mundial uno de los cambios de percepción de la vida más radicales: Suplementos alimenticios, regeneradores naturales y también sintéticos, implantes genéticos, y luego, los trasplantes de órganos saludables que reemplazarían a los órganos deteriorados. Todos los estudios y avances médicos se avocaron a estos rubros, desatendiendo a las enfermedades que antes atendían.



Científicos y médicos convertidos en mercenarios de la salud, dispusieron sus servicios a estas prácticas que resultaban extremadamente rentables, y por lo tanto no asequibles para las grandes mayorías, Las masas padecían y fallecían aquejados por infecciones y afecciones muy simples, sin opción a ser atendidos o a tener acceso a antibióticos y medicinas, que se habían hecho inaccesiblemente caras, pues todas se destinaban al tratamiento de la vejez.