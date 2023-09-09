"Ese yogur no es un yogur": el terror de los supermercados son los lectores de etiquetas

Hasta hace un tiempo, una dieta clásica hablaba de comer pavo, yogur o crema de verduras. Sin embargo, la nutrición se ha sofisticado en los últimos tiempos hasta el punto de que la cuestión ya no es que comas pavo, sino qué pavo has de comer. En los lineales hay decenas de productos de una misma categoría, pero no todos son iguales: los que tienen un 92% de pavo comparten estante con otros que tienen una cantidad igual de pavo y de fécula de patata.