[Eng] Esculturas antiguas egipcias, griegas y romanas en su color original  

Hubo una época en la que imaginábamos que la mayoría de las esculturas antiguas solo de la piedra de la que fueron talladas. Esta idea se puso en duda ya en el siglo XVIII, cuando las excavaciones arqueológicas en Pompeya y Herculano descubrieron estatuas cuyo color se había conservado, pero solo en los últimos años se ha presentado como un mito desmentido. Si bien parte de la cobertura sobre la falsa "blancura" de la escultura antigua egipcia, griega y romana se ha dividido en las predecibles y monótonas líneas de batalla culturales