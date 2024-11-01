La escultura semisumergida ‘Bihar’ en la ría de Bilbao alerta sobre el futuro de la sostenibilidad y la crisis climática

Una figura hiperrealista de una niña que emerge y se hunde con las mareas en Bilbao para provocar debate social. Bilbao amaneció sorprendida con la aparición de una figura inquietante en plena ría del Nervión. Se trata de ‘Bihar’ que significa “mañana” en euskera, una escultura hiperrealista que muestra el rostro de una niña sumergiéndose y emergiendo con las mareas. La obra es creación del artista mexicano Rubén Orozco, quien ya en 2019 sacudió conciencias con su pieza ‘Invisible Soledad’, dedicada a la problemática de la vejez y la soledad.