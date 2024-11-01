Una escultura de Buda de 8 metros de altura adornará el High Line de Nueva York [Eng]  

La obra de Nguyen se inspira en los Budas de Bamiyán, colosales estatuas del siglo VI talladas en los acantilados de Afganistán. La escultura, de 8,2 metros de altura, está tallada en arenisca marrón claro y una armadura de acero sostiene su imponente forma. Artesanos vietnamitas fabricaron la escultura en cuatro secciones, que el equipo envió posteriormente a Nueva York para su instalación. Las manos forman mudras budistas tradicionales , gestos asociados con la compasión y la valentía.