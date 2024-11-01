Las escuelas infantiles llegan a un acuerdo de financiación con la Junta y desconvocan la huelga del 11 de mayo

Las escuelas infantiles andaluza no irán a la huelga el próximo lunes 11 de mayo. Tras varias semanas de negociaciones la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza ha llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía sobre la financiación de la educación de 0-3 años para desconvocar la protesta y no llevar a cabo las manifestaciones previstas en las diferentes capitales de provincia. El acercamiento entre administración y centros educativo también provocó que no se celebrara la huelga del pasado 4 de mayo.