Escuelas cosidas a balazos, así es la vuelta al cole en el campo de Shuafat, en territorio ocupado por Israel

Escuelas cosidas a balazos, así es la vuelta al cole en el campo de Shuafat, en territorio ocupado por Israel

Los niños palestinos que viven en los campos de refugiados de Cisjordania se enfrentan al cierre de las escuelas de la UNRWA y a unas condiciones de vida que han empeorado desde el inicio de la ofensiva en Gaza

Esteban_Rosador
Israel ha copiado el apartheid de Sudáfrica y el genocidio de la Alemania nazi.
mente_en_desarrollo
#1 Y la vuelta al cole de EEUU.
el_Tupac
#2 brillante :troll:
XXguiriXX
Después se sorprenden de que los niños que fueron a esa escuela crezcan y se rebelen.
Aokromes
seguro que les hechan la culpa a hamas.
laruladelnorte
amparándose en la conocida como ley UNRWA, que entró en vigor a principios de año y que básicamente prohíbe a esta agencia de la ONU seguir prestando servicios, entre ellos el de la educación en los territorios que Israel controla.
El Ejecutivo sacó adelante esta norma acusando a la agencia de tener vínculos con Hamás, pese a que nunca presentó pruebas verificables.

No les hacen falta pruebas con tener sospechas es más que suficiente para disparar.
DayOfTheTentacle
En eurovisión cantarán sobre paz y arreglado
Ricochet
El problema de fondo es que Ni Hamas ni Israel, tienen escrúpulos.
Hamas usando colegios, hospitales, edificios de la ONU como escudo humano o como almacén de armas y municiones. y eso los convierte en objetivos legítimos.

Pasa como con las ambulancias usadas para transporte de "tropas".
