Escuelas cosidas a balazos, así es la vuelta al cole en el campo de Shuafat, en territorio ocupado por Israel

Los niños palestinos que viven en los campos de refugiados de Cisjordania se enfrentan al cierre de las escuelas de la UNRWA y a unas condiciones de vida que han empeorado desde el inicio de la ofensiva en Gaza
| etiquetas: israel , gaza , cisjordania , jerusalén , escuelas
El Ejecutivo sacó adelante esta norma acusando a la agencia de tener vínculos con Hamás, pese a que nunca presentó pruebas verificables.
No les hacen falta pruebas con tener sospechas es más que suficiente para disparar.
Hamas usando colegios, hospitales, edificios de la ONU como escudo humano o como almacén de armas y municiones. y eso los convierte en objetivos legítimos.
Pasa como con las ambulancias usadas para transporte de "tropas".