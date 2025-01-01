Una escuela de Nueva York se retracta de su decisión de retirar carteles cristianos y prohibir el uso de "Buenas noticias" en el nombre del club bíblico (Eng)

Acabamos de conseguir una importante victoria para la libertad religiosa en nuestras escuelas públicas. Después de que el ACLJ enviara una carta de demanda legal al Distrito Escolar Central de Carmel (CCSD) en Nueva York en nombre de Jenna - una valiente estudiante de noveno grado - después de que funcionarios de la escuela arrancaran los carteles de versículos bíblicos de su club cristiano