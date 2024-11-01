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El escudo térmico de la nave Orion bajo la lupa tras la misión Artemis II

El escudo térmico de la nave Orion bajo la lupa tras la misión Artemis II

Después de las primeras evaluaciones, expertos en ingeniería aeroespacial advirtieron que el desgaste de material "no habría sido completamente homogéneo".
El escudo térmico de la nave Orion está diseñado para soportar temperaturas extremas de hasta 1.650 grados Celsius durante la reentrada en la atmósfera terrestre. Su funcionamiento se basa en un proceso llamado ablación controlada, mediante el cual el material se desgasta de forma gradual para disipar el calor.

| etiquetas: escudo térmico , orion , artemis ii , nasa
3 1 0 K 35 ciencia
4 comentarios
3 1 0 K 35 ciencia
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Bah...como si fueran a mandar muchos.
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#2 Pitchford
Los escudos térmicos de las cápsulas Apolo soportaron temperaturas extremas de aproximadamente 5,000 grados Fahrenheit (unos 2,760 °C) durante su reentrada en la atmósfera terrestre al regresar de la Luna.

¿El Artemis es como una copia mala y defectuosa de los Apolo o solo me lo parece?
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Incorrecto.

Es una chapuza malamente montada con restos de las shuttle (esas que explotaban una de cada tres)
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#4 Pitchford
#3 Pues será por éso.. una copia del Apolo hecha con retales de las shuttle..
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menéame