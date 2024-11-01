El escudo térmico de la nave Orion bajo la lupa tras la misión Artemis II

Después de las primeras evaluaciones, expertos en ingeniería aeroespacial advirtieron que el desgaste de material "no habría sido completamente homogéneo".

El escudo térmico de la nave Orion está diseñado para soportar temperaturas extremas de hasta 1.650 grados Celsius durante la reentrada en la atmósfera terrestre. Su funcionamiento se basa en un proceso llamado ablación controlada, mediante el cual el material se desgasta de forma gradual para disipar el calor.